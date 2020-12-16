Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar'ın sözleşmesi feshedildi

Hes Kablo Kayserispor’da top koşturan Hasan Hüseyin Acar, kulüple karşılıklı olarak anlaşarak ayrılma kararı aldı. Kulüp, orta saha oyuncusu Acar’a alacaklarına karşılık bonservisini verdi. Tecrübeli futbolcu, bu sezon takımla 10’u lig, 1 de kupa olmak üzere toplam 11 maça çıktı.
26 yaşındaki oyuncu 2018 yaz transfer döneminde Eskişehir'den Kayserispor'a katılmıştı.
Teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'yı getiren Trabzonspor, devre arasında kadrosunu da güçlendirmek istiyor.
Salgın günlerinde futbol dünyasına giren 5 oyuncu değişikliği kuralı bir süre daha yürürlükte kalacak. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (İFAB), söz konusu kuralın 31 Aralık 2021'e kadar devam edeceğini açıkladı.
Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, futbolcusu Hasan Hüseyin Acar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Aytemiz Alanyaspor, Adanaspor'u 5-1 yenerek son 16'ya kaldı.
Milan ile Hakan Çalhanoğlu arasındaki görüşmeler başladı. İtalyan medyası, Milan ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek 26 yaşındaki oyuncunun menajeri Gordon Stipic pazarlıklara başladı.
Alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Max Kruse'nin, Fenerbahçe'ye karşı açtığı davayı kazandığı bildirildi.