Kayserispor'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan Kovid-19 taramasında 1 futbolcumuzda sonuç pozitif çıkmıştır. TFF ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreci devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Daha önce testi pozitif çıkan 2 futbolcunun da yeni yapılan testinin negatife döndüğü kaydedildi.