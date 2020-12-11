Kayserispor'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan Kovid-19 taramasında 1 futbolcumuzda sonuç pozitif çıkmıştır. TFF ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreci devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Daha önce testi pozitif çıkan 2 futbolcunun da yeni yapılan testinin negatife döndüğü kaydedildi.
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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
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