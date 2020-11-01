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aksam.com.tr
  • 01 Kasım 2020 Pazar 23:14
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Kayserispor'da Bayram Bektaş dönemi sona erdi

Kayserispor'da Bayram Bektaş dönemi sona erdi

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Kayserispor'da teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı.

Süper Lig'de ayrılık fırtınası devam ediyor. İlk olarak Trabzonspor'da Newton'ın görevine son verilirken, hemen ardından Kayserispor'da da Bayram Bektaş ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş ve ekibiyle yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırma kararı vermiş bulunmaktayız.

Bayram Bektaş ve ekibine takımımıza hizmetleri, emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

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