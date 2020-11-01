Kayserispor'da Bayram Bektaş dönemi sona erdi

Süper Lig'de ayrılık fırtınası devam ediyor. İlk olarak Trabzonspor'da Newton'ın görevine son verilirken, hemen ardından Kayserispor'da da Bayram Bektaş ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş ve ekibiyle yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırma kararı vermiş bulunmaktayız.
Bayram Bektaş ve ekibine takımımıza hizmetleri, emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."
Yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor galibiyetini değerlendirdi.
Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği karşılaşmayı localarda yerlerini alan taraftarlar da takip etti.
Beşiktaş'ın 10 numarası Oğuzhan Özyakup, Yeni Malatyaspor galibiyetini yorumladı.
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş karşısında iyi oynamadıklarını söyledi.
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson, tek gollü Yeni Malatyaspor galibiyetini yorumladı.
Beşiktaş'a Yeni Malatyaspor karşısında galibiyeti getiren golün sahibi Cyle Larin çok çalıştığını ve takıma faydalı olmak için elinden geleni yaptığını söyledi.