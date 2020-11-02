Kayserispor'da Aykut Kocaman sürprizi

FutbolArena

Geçtiğimiz hafta adı Antalyaspor'la anılan teknik direktör Aykut Kocaman şimdi de Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Kayserispor'un gündeminde.

Geride bıraktığımız hafta Aykut Kocaman’ın adı Antalyaspor’la anılmış ancak Akdeniz ekibi Abdullah Avcı ile anlaşma sağlamıştı.



Dün gece geç saatlerde Kayserispor’un Bayram Bektaş ile yollarını ayırmasının ardından Sarı-Kırmızılı ekipte de arayışlar başladı.

İLK ADAY KOCAMAN

İddiaya göre Kayserispor’un ilk adayı Aykut Kocaman. Kocaman’ın haricinde Ünal Karaman ve Bülent Korkmaz da Sarı-Kırmızılıların gündemindeki isimler.