Kayserispor'da Aykut Kocaman sürprizi

Geride bıraktığımız hafta Aykut Kocaman’ın adı Antalyaspor’la anılmış ancak Akdeniz ekibi Abdullah Avcı ile anlaşma sağlamıştı.
Dün gece geç saatlerde Kayserispor’un Bayram Bektaş ile yollarını ayırmasının ardından Sarı-Kırmızılı ekipte de arayışlar başladı.
İLK ADAY KOCAMAN
İddiaya göre Kayserispor’un ilk adayı Aykut Kocaman. Kocaman’ın haricinde Ünal Karaman ve Bülent Korkmaz da Sarı-Kırmızılıların gündemindeki isimler.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalyaspor maçı öncesi Mbwana Samatta ile özel görüştü. Bulut, başarılı futbolcusuna “Kimin gol attığının önemi yok. Baskı hissetme. Takıma katkın çok büyük. Stoperler senin baskınla zor anlar yaşıyor. Mücadeleden vazgeçme” ifadelerini kullandı.
Kontratında '20 maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar' maddesi bulunan Ryan Babel, Galatasaray'da şimdiden 10 maça çıktı bile. Performansıyla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giren Hollandalı yıldızın 20 maçı tamamlamasına kesin gözüyle bakılıyor.
Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor'da teknik direktör arayışı sürüyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor deplasmanında Arda Turan'ı yeniden ilk 11'de sahaya sürecek.
Sezonu yenilgisiz sürdüren Kanarya, bugün Antalyaspor deplasmanında galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Trabzonspor teknik direktör Eddie Newton'ın ardından İngiliz antrenörün yardımcılarını da gönderdi.