Kayserispor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Ligin ilk haftasında sahasında Kasımpaşa'yı tek golle geçen sarı-kırmızılılar, ara vermeden Alanyaspor maçı hazırlıklarına start verdi. Teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde yapılan antrenmanda Kasımpaşa karşısında ilk 11'de oynayan futbolcular yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise telafi antrenmanı yaptı.
Rıdvan Dilmen, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan ilk hafta maçının ardından konuştu.
Forvet transferini artık tamamlamak isteyen Beşiktaş, Atletico Madrid'in 32 yaşındaki Hırvat golcüsü Nikola Kalinic'le anlaşma sağladı.
Vedat Muriqi'nin ardından golcü arayışlarını sıklaştıran Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da gündemindeki Ze Luis için Porto'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
Okay Yokuşlu transferinde mutlu sona ulaşamayan Galatasaray, Sporting Lizbon'un ön liberosu Idrissa Doumbia'yı satın alma opsiyonuyla kiralıyor. Portekiz ekibinin maaşında yüzde 40 indirime zorladığı Fildişi Sahilli oyuncu takımından ayrılma kararı aldı. Mönchengladbach, Werder Bremen, Anderlecht ve Club Brugge gibi talipleri olan 22 yaşındaki futbolcunun ilk tercihi Galatasaray.
Sarı-lacivertlilerde, "Emre Belözoğlu'nin sportif direktörlüğü neden açıklanmıyor?" sorusu cevabını buluyor.
Fenerbahçe'den İtalya ekibi Lazio'ya transfer olan Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi, İtalya'da sağlık kontrolünden geçti.