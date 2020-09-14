Kayserispor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

DHA

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, sezonun 2'nci haftasında karşılaşacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Ligin ilk haftasında sahasında Kasımpaşa'yı tek golle geçen sarı-kırmızılılar, ara vermeden Alanyaspor maçı hazırlıklarına start verdi. Teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde yapılan antrenmanda Kasımpaşa karşısında ilk 11'de oynayan futbolcular yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise telafi antrenmanı yaptı.