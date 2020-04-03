Kayserispor'da 12 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

SPOR GÜNDEMİ

TFF liglerin başlayacağı tarihi açıkladı TFF liglerin başlayacağı tarihi açıkladı TFF, liglerin ne zaman başlayacağıyla alakalı bir açıklama yayımladı ve ilk kez tarih verdi.

Fatih Terim'den son dakika kararı! Suç duyurusu Fatih Terim'den son dakika kararı! Suç duyurusu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kendisine hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

'Ligleri en geç bu tarihe kadar bitireceğiz' 'Ligleri en geç bu tarihe kadar bitireceğiz' Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF'nin yaptığı açıklama sonrası değerlendirmelerde bulundu. Yardımcı, “Her halükarda ağustos ayının sonunda tüm liglerimizi bitireceğiz” dedi.

UEFA'dan Fenerbahçe'ye büyük Avrupa müjdesi UEFA'dan Fenerbahçe'ye büyük Avrupa müjdesi UEFA'dan çıkan kulüp lisans koşullarının gelecek sezon için askıya alınması ve finansal fair playdeki esneklik kararları Fenerbahçe'yi rahatlattı. Daha bir ay önce kara kara Avrupa kupalarına katılım formülü arayan sarı-lacivertliler nefes aldı.

Günün transfer bombası! Hasan Ali Kaldırım ezeli rakibe... Günün transfer bombası! Hasan Ali Kaldırım ezeli rakibe... Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Saracchi'ye yedek arayan Cimbom, Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı gündemine aldı. Sarı-Kırmızılıların tecrübeli sol beki tercih etmesinin sebeplerinden biri ise olası yabancı sınırı kuralı.

Koç Holding'den büyük bağış Koç Holding'den büyük bağış Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un başkan vekili olduğu Koç Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek.