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aksam.com.tr
  • 03 Nisan 2020 Cuma 15:29
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  • 03 Nisan 2020 Cuma 15:29

Kayserispor'da 12 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

Kayserispor'da 12 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

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Hes Kablo Kayserispor'da sezon sonu 12 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor.

Hes Kablo Kayserispor’da 2019-2020 sezonun ardından 12 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Sarı-kırmızılı takıma sezon başı ve devre arasında transfer edilen isimlerin sözleşmeleri 31 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek. Öte yandan korona virüs nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından tüm kulüplerde sözleşmesi sona erecek isimler konusunda UEFA’nın nasıl bir karar vereceği merak konusu.

Kayserispor’da sözleşmesi bitecek isimler şunlar:

"Alpay Çelebi (Kiralık), Aymen Abdennour, Bora Barlas, Brice Dja Djedje, Cristian Sapunaru, Diego Angelo (Kiralık), Emre Taşdemir (Kiralık), Enver Cenk Şahin, Hakan Arıkan, Muris Mesanovic, Paul Ntep, Ramazan Emirhan Civelek (Kiralık)"

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