Kayserispor'da 12 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

Hes Kablo Kayserispor’da 2019-2020 sezonun ardından 12 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Sarı-kırmızılı takıma sezon başı ve devre arasında transfer edilen isimlerin sözleşmeleri 31 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek. Öte yandan korona virüs nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından tüm kulüplerde sözleşmesi sona erecek isimler konusunda UEFA’nın nasıl bir karar vereceği merak konusu.
Kayserispor’da sözleşmesi bitecek isimler şunlar:
"Alpay Çelebi (Kiralık), Aymen Abdennour, Bora Barlas, Brice Dja Djedje, Cristian Sapunaru, Diego Angelo (Kiralık), Emre Taşdemir (Kiralık), Enver Cenk Şahin, Hakan Arıkan, Muris Mesanovic, Paul Ntep, Ramazan Emirhan Civelek (Kiralık)"
TFF, liglerin ne zaman başlayacağıyla alakalı bir açıklama yayımladı ve ilk kez tarih verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kendisine hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF'nin yaptığı açıklama sonrası değerlendirmelerde bulundu. Yardımcı, “Her halükarda ağustos ayının sonunda tüm liglerimizi bitireceğiz” dedi.
UEFA'dan çıkan kulüp lisans koşullarının gelecek sezon için askıya alınması ve finansal fair playdeki esneklik kararları Fenerbahçe'yi rahatlattı. Daha bir ay önce kara kara Avrupa kupalarına katılım formülü arayan sarı-lacivertliler nefes aldı.
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Saracchi'ye yedek arayan Cimbom, Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı gündemine aldı. Sarı-Kırmızılıların tecrübeli sol beki tercih etmesinin sebeplerinden biri ise olası yabancı sınırı kuralı.
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