Kayserispor sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Samet Aybaba'nın takımı Kayserispor ile Kemal Özdeş'in çalıştırdığı Kasımpaşa kozlarını paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşama 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Kasımpaşa 6. dakikada Mame Thiam'ın golüyle öne geçerken 56'da Pedro Henrique skora dengeyi getirdi.

Kayserispor'da gole sebep olan hatayı yapan Levent Gülen taraftardan tepki alırken, Samet Aybaba'nın 17. dakikada değişikliğe giderek yerine Bilal Bilal Başacıkoğlu'nu sahaya sürmesi dikkat çekti

Alınan bu sonucun ardından Kayserispor puanını 4 yaparken ligin son sırasında kalmaya devam etti. Kasımpaşa da 8 puana çıktı

Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor deplasmanda Yeni Malatya ile karşılaşacak. Kasımpaşa da Göztepe deplasmanına gidecek.