Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı: Ümitliyiz, mücadele edeceğiz

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gözbaşı, yenildikleri için üzgün olduğunu belirterek, "Öncelikle üzgünüm, yine mağlubuz. Ama geçen haftalara göre biraz daha mücadeleci bir oyun vardı." diye konuştu.

Ümitli olduklarını vurgulayan Gözbaşı, "Bir tane golde sanki biraz hata var gibiydi ama ben hakemlerle ilgili konuşmuyorum. 7 puanda kaldık ama ümitliyiz, mücadele edeceğiz. İnşallah devre arasında iyi transferler yapıp, bu kötü başlangıcın iyi bitmesi için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Gelecek haftalar için umutlu olduklarını kaydeden Gözbaşı, "İkinci yarı biraz daha hareketliydik ama Beşiktaş’ta bugün iyiydi, kabul edelim. Bakalım, biz daha yeni devraldık, gelecek haftalar için umutluyuz. Bu saatten sonra çok şey gözden geçirmem gerekiyor. Geçiriyordum ama kongre sürecini bekliyordum. Daha erken kararlar almak daha faydalı olacak." değerlendirmesinde bulundu.