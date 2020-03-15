Kayserispor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti

Süper Lig'in 26.hafta mücadelesinde Kayserispor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Kayserispor 22. dakikada Muris Mesanovic'in golüyle öne geçerken, 42'de Pedro Henrique farkı ikiye çıkarttı. Ev sahibinde Bernard Mensah 45. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Yeni Malatyaspor'da 70. dakikada Vidar Kjartansson skoru belirledi.



MALATYASPOR’UN KAZANAMAMA SERİSİ 11 MAÇA ÇIKTI

Alınan bu sonucun ardından Kayserispor puanını 22 yaparken, son 8 haftada 12 puan elde etti. Malatyaspor 25 puanda kaldı ve kazanamama serisi 11 maça çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Malatyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.