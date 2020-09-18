Kayserispor, İlhan Parlak'ı kadrosuna kattı

Süper Lig’in 2.haftasında deplasmanda Alanyaspor’a konuk olacak Hes Kablo Kayserispor dış transferde kadrosuna bir futbolcu daha kattı. Sarı kırmızılılar, hafta başında Ankaragücü ile sözleşmesini fesheden Kayserili futbolcu İlhan parlak ile resmen anlaşma yaptı. Hes Kablo Kayserispor kulübü, 33 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Sözleşmenin imzalanması sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu’na lisans işlemleri için gerekli evraklar gönderildi ve İlhan Parlak’ın yeni lisansı çıkarıldı.
Galatasaray'da herkes orta saha transferi beklerken teknik direktör Fatih Terim, Neftçi maçı öncesi yaptığı açıklamada “Eksik yerimiz sadece orta saha değil” demiş ve başka mevkilere de takviye yapılacağını ima etmişti. Tecrübeli hocanın bu sözlerinin ardından bahsi geçen isim ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar, Mario Götze ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcuyla 2 yıllık anlaşma yapılması planlanıyor. Galatasaray, Belhanda'yı Al Hilal'e sattığı gibi transferi resmiyete dökecek.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da heyecan verici bir gelişme yaşandı. Yıldız golcü Andy Carroll, Trabzonsporlu bir taraftarın yorumunu beğendi.
Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç'i gönderen Kanarya'da forvet takviyesi için çalışmalar hızlandı.
Trabzonspor, Chelsea'den orta saha oyuncusu Lewis Baker'ı renklerine kattığını açıkladı.
Galatasaray'da merkez orta saha transferi için çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılılar Etobo ile orta alana ilk takviyeyi yapmıştı. Galatasaray'ın yeni hedefi ise Manchester City forması giyen Fernandinho.
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Troy Deeney ile ilgilendiği öne sürüldü. 32 yaşındaki golcünün Sarı-Lacivertlilere sıcak baktığı belirtilirken Fenerbahçe, Watford'a henüz resmi bir teklif yapmadı.