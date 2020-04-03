Kayserispor ikna olmadı, Beşiktaş'ta Mensah için yeni formül

Beşiktaş'ın almak için nabız yokladığı Bernard Mensah için kulübü Kayserispor'un istediği 4 milyon Euro'luk bonservis bedeli transferi zora soktu…

Ganalı orta saha oyuncusu için 3 milyon 600 bin Euro bonservis ödeyen ve 25 yaşındaki yıldızdan kâr etmek isteyen Kayseri, Siyah-Beyazlılar'ın şu ana kadarki indirim taleplerine ise yanıt vermedi.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ FORMÜLÜ

Bernard Mensah'ın transferi için alternatif yollar da deneyen Beşiktaş'ın Kayseri'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaparak bonservis yükünü bir sonraki sezona bırakmayı hedefliyor.

Beşiktaş'ın istediği Mensah'ı daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe de istemişti.