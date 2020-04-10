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  • Kayserispor idari personeli Kemal Onur Köroğlu'nun ikinci koronavirüs testi negatif çıktı
  • 10 Nisan 2020 Cuma 11:25
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  • 10 Nisan 2020 Cuma 11:25

Kayserispor idari personeli Kemal Onur Köroğlu'nun ikinci koronavirüs testi negatif çıktı

Kayserispor idari personeli Kemal Onur Köroğlu'nun ikinci koronavirüs testi negatif çıktı

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Yaklaşık 2 hafta önce gerçekleştirilen Korona virüs testi pozitif çıkan ve karantinaya alınan Hes Kablo Kayserispor Medya Sorumlusu Kemal Onur Köroğlu için gerçekleştirilen ikinci test negatif çıktı.

14 gün boyunca karantinada tutulan Kemal Onur Köroğlu’nun son kontrollerinde gayet sağlıklı ve Covid-19 belirtilerini taşımadığı saptandı. Sarı Kırmızılı takımın medya sorumlusu Kemal Onur Köroğlu, “Son yapılan testim çok şükür negatif geldi. Rabbim, tüm hastalarımıza şifa bulmayı nasip etsin” dedi.

Hes Kablo Kayserispor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, "4 Mart tarihinde Covid-19 test sonucu pozitif çıkan idari personelimizin 8 Nisan tarihinde tekrarlanan test sonucu negatif çıkmıştır. Değerli çalışma arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve tüm hastalarımıza şifa diliyoruz” denildi.

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