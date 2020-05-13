Kayserispor, hazırlıklarını sürdürdü

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Ve Bjelica, F.Bahçe'yi açıkladı: Yüzde 95... Ve Bjelica, F.Bahçe'yi açıkladı: Yüzde 95... Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilen teknik direktör Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertlilerle ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. Fenerbahçe ile görüştüğünü reddetmeyen Hırvat teknik adam, “Ancak bir anlaşma yok. Türk medyasında yer alanlar ve daha sonra Hırvat medyasında çıkan haberlerin %95'i doğruyu yansıtmıyor” dedi.

Karakolda ve mahkemede başka ifade vermiş! Karakolda ve mahkemede başka ifade vermiş! Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin davada, 3'ü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 6 eski futbolcuya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen hapis cezası hükmünün gerekçesi açıklandı.

Fenerbahçe'de koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi Fenerbahçe'de koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi Fenerbahçe Kulübü'nde pozitif vakaların sayısı 3'e yükseldi. 2 tesis çalışanının haricinde 1 yöneticinin de koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.

Beşiktaş ilk transferini yaptı! 2 yıllık imzalar atıldı Beşiktaş ilk transferini yaptı! 2 yıllık imzalar atıldı Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fabrice N'Sakala ile Beşiktaş ve Fenerbahçe ilgileniyordu. Siyah-Beyazlılar, ezeli rakibinden önce davranarak 29 yaşındaki Kongolu sol bek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. N'Sakala ilk sezon için 850 bin Euro, ikinci sezon için ise 900 bin Euro maaş alacak.

İşte Hasan Şaş'ı istifa ettiren sebepler İşte Hasan Şaş'ı istifa ettiren sebepler Hasan Şaş'ın PSG'ye karşı alınan 5-0'lık mağlubiyet sonrası takım otobüsünde ayağa kalkarak tüm takıma fırça attığı ortaya çıktı. Bu durum takım ve yönetimde rahatsızlık yaratırken, Terim yardımcısına sahip çıktı. Ancak Hasan Şaş hocasına haber bile vermeden istifa etti. İşte Hasan Şaş'ın istifasını getiren nedenler...

Cimbom'a imza atmak zorundalar! İşte o sözleşme... Cimbom'a imza atmak zorundalar! İşte o sözleşme... Galatasaray'ın Sivasspor ile sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile protokol yaptığı ortaya çıktı. Söz konusu protokole göre iki taraftan biri anlaşmayı bozarsa tazminat ödemek zorunda kalacak.