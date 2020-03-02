  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 02 Mart 2020 Pazartesi 21:59
  • |
  • 02 Mart 2020 Pazartesi 22:00

Kayserispor, Göztepe'yi tek golle mağlup etti

Kayserispor, Göztepe'yi tek golle mağlup etti

Paylaş

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Göztepe, Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Karşılaşmanın tek golü 70. dakikada Muris Mesanovic'in ayağından geldi. Kayserispor böylelikle son 3 maçında 2. galibiyetini aldı.

Kayserispor bu sonuç ile puanını 19'a yükseltti ve kümede kalma yolunda rakiplerine biraz daha yaklaştı. Kayseri temsilcisi ligde halen son sırada yer alıyor. Göztepe ise bu sonuç ile; 34 puanda kaldı. İzmir temsilcisi Süper Lig'de 8. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Göztepe ise; sahasında lider Başakşehir'i konuk edecek

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

title

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman ile anlaştı

title

Daniel Sturridge, 4 ay futboldan men edildi

Şehitlerimizin isimlerini anons eden görevli gözyaşlarını tutamadı

SPOR GÜNDEMİ

FLAŞ! Başakşehir ikinci yarı şov yaptı
FLAŞ! Başakşehir ikinci yarı şov yaptı

FLAŞ! Başakşehir ikinci yarı şov yaptı

Hafta için Avrupa’da tur atlayan Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 24. hafta mücadelesinde Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup etti.

Kayserispor'dan kritik galibiyet
Kayserispor'dan kritik galibiyet

Kayserispor'dan kritik galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Göztepe, Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Dev derbinin tarihi belli oldu
Dev derbinin tarihi belli oldu

Dev derbinin tarihi belli oldu

TFF, 26. haftada Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçın tarihi ve saatini açıkladı.

Daniel Sturridge'e bir şok daha
Daniel Sturridge'e bir şok daha

Daniel Sturridge'e bir şok daha

Daniel Sturridge'in bahis oynadığı gerekçesiyle 17 Haziran 2020'ye kadar futboldan men edildiği açıklan

İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları
İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları

İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal’ın ayrılığından sonra yerine gelebilecek isimler belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin yerli ve yabancı teknik direktör adayları...

Fenerbahçe'den şaşırtan Ersun Yanal paylaşımı
Fenerbahçe'den şaşırtan Ersun Yanal paylaşımı

Fenerbahçe'den şaşırtan Ersun Yanal paylaşımı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlarken kulübün resmi internet sitesinden paylaşılan idman haberindeki Ersun Yanal detayı dikkat çekti.

Trabzonspor yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti
Trabzonspor yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti

Trabzonspor yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti

Trabzonspor'un sezon başı transferi Sturridge'in sözleşmesi feshedildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.