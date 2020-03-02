Kayserispor, Göztepe'yi tek golle mağlup etti

Karşılaşmanın tek golü 70. dakikada Muris Mesanovic'in ayağından geldi. Kayserispor böylelikle son 3 maçında 2. galibiyetini aldı.
Kayserispor bu sonuç ile puanını 19'a yükseltti ve kümede kalma yolunda rakiplerine biraz daha yaklaştı. Kayseri temsilcisi ligde halen son sırada yer alıyor. Göztepe ise bu sonuç ile; 34 puanda kaldı. İzmir temsilcisi Süper Lig'de 8. sırada yer alıyor.
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Hafta için Avrupa’da tur atlayan Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 24. hafta mücadelesinde Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup etti.
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