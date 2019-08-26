Kayserispor, Emmanuel Adebayor'u şehre getirdi

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş transferde sağ gösterip sol vurdu Beşiktaş transferde sağ gösterip sol vurdu Beşiktaş, Thiago Maia'yı kiralamak için Fransız ekibi Lille ile görüşmelere başladı. Peki Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Thiago Maia kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide görev alıyor? Detaylar haberimizde...

Asıl bomba sona saklanmış! Taraftarlar çok istiyordu Asıl bomba sona saklanmış! Taraftarlar çok istiyordu Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Adil Rami’yi kadrosuna katmak üzere olan Sarı-Lacivertliler için İtalya’nın saygın basın organlarından La Gazetta dello Sport, çarpıcı bir iddia ortaya attı. Habere göre Fenerbahçe, bonservisi elinde bulunan Hatem Ben Arfa'ya bonusların haricinde yıllık 2,5 milyon euro'dan üç senelik kontrat teklif etti.

Büyük sürpriz! Süper Lig ekibiyle anlaşmak üzere Büyük sürpriz! Süper Lig ekibiyle anlaşmak üzere Süper Lig’de yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan Medipol Başakşehir, Beşiktaş’ın gözden çıkardığı Ricardo Quaresma için görüşmelere başladı. Turuncu-Lacivertli ekip, Portekizli yıldıza bonuslarla birlikte yıllık 1 milyon euroluk bir sözleşme sundu.

Terim'den olay istek: Falcao'yu değil onu alın Terim'den olay istek: Falcao'yu değil onu alın Konyaspor maçından sonra düzenlediği basın toplantısında, 'Falcao'yu isterim ama Galatasaray'ın geleceğini de düşünmek zorundayım' diyen teknik direktör Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı yönetimden Moussa Konate'nin transfer edilmesini istedi.

Sabahın erken saatlerinde anlaşma sağlandı Sabahın erken saatlerinde anlaşma sağlandı Medipol Başakşehir, milli futbolcu Mehmet Topal ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptı.

Cimbom sessiz sedasız işi bitiriyor Cimbom sessiz sedasız işi bitiriyor Galatasaray’ın Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Fatih Terim, stoper ve orta saha transferini işaret etmişti. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Kırmızılı yetkililer, Jose Martin Caceres Silva için girişimlere başladı.