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aksam.com.tr
  • 26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:21
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  • 26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:23

Kayserispor, Emmanuel Adebayor'u şehre getirdi

Kayserispor, Emmanuel Adebayor'u şehre getirdi

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İstikbal Mobilya Kayserispor ile prensipte anlaşan Emmanuel Adebayor Kayseri'ye geldi.

Ülkesi Togo'dan İstanbul'a, ardından Kayseri Havalimanı'na gelen Adebayor, basın mensuplarına açıklama yapmadı.     

Bir grup taraftar, sar-kırmızılı kulübün atkısını hediye ettikleri Adebayor ile fotoğraf çektirdi.     

Havalimanından kulüp tesislerine geçen Adebayor'un, sağlık kontrolünün ardından bugün kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.      

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