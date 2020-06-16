Kayserispor, bu sezon aynı kabusu beşinci kez yaşadı

SPOR GÜNDEMİ

F.Bahçe dünyaca ünlü yıldızla büyük ölçüde anlaştı F.Bahçe dünyaca ünlü yıldızla büyük ölçüde anlaştı Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Özellikle stoper ve bek mevkilerinde çektiği sıkıntılarla belki de şampiyonluktan olan Sarı-Lacivertliler, Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı savunmacı David Luiz ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Spor Bakanlığı'ndan Süper Lig kulüplerine müjde Spor Bakanlığı'ndan Süper Lig kulüplerine müjde Süper Lig'de koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Süper Lig kulüplerine Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan müjdeli haber geldi. Bakanlığı'nın devreye girmesiyle yayıncı kuruluş, acil ödenek ihtiyaçları için kaynak arayışında olan Süper Lig kulüplerine ödeme yapmaya başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun da gecikmiş ödemeleri bir an önce kulüplere aktarması planlanıyor.

Trabzonspor'da 40 milyon TL'lik gelişme Trabzonspor'da 40 milyon TL'lik gelişme Trabzonspor kulübünde eski başkan Muharrem Usta 40 milyon TL'ye yakın alacaklarından feragat ederken, kulüp ise açtığı davaları geri çekti.

Ve Trabzonspor'dan beklenen KAP açıklaması Ve Trabzonspor'dan beklenen KAP açıklaması Trabzonspor, UEFA'nın verdiği 1 yıl men cezasının iptali için CAS'a resmi itirazda bulunduklarını açıkladı.

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali kararı UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali kararı UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alıp Lizbon'a verdi. 2021 yılında oynanacak Devler Ligi final maçı ise seyircili olarak İstanbul'da oynanacak.

Galatasaray'ı Belhanda'dan Fenerbahçe kurtaracak Galatasaray'ı Belhanda'dan Fenerbahçe kurtaracak Fenerbahçe'nin, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında forma giyen ve sözleşmesi bu sezon sona erecek olan 30 yaşındaki Carlos Eduardo'yu transfer etmek istediği iddia ediliyor. Brezilyalı 10 numaranın sarı-lacivertli formayı giymesi, Galatasaray açısından sevindirici bir durum olacak. Fenerbahçe, Carlos Eduardo'yu transfer ederse, Al Hilal de Galatasaray'dan Belhanda'yı transfer edecek.