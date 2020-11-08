Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan yeni teknik direktör açıklaması

Gözbaşı, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sahalarında kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.
"Takımımıza güveniyoruz." diyen Gözbaşı, maçın kaybedilmesine rağmen desteklerinden dolayı taraftarlara teşekkür etti.
Gözbaşı, müsabakayla ilgili, "Hakem hatalarıyla maç katledildi. Pedro'nun ilk sarı kartı doğru değildi. Alibec tam gole giderken durduruldu. Bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum." ifadelerini kullandı.
Bir gazetecinin yeni teknik direktör konusunda son durumun ne olduğu yönündeki sorusu üzerine Gözbaşı, "En geç çarşamba günü burada olacak." yanıtını verdi.
Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, son dakika golüyle kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati'nin sol dizinde tespit edilen menisküs yırtığı nedeniyle yarın ameliyat edileceği bildirildi.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kaldıkları maçta taraftarın kendisini istifaya çağırmasına üzüldüğünü söyledi.
Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik sorumlusu Mete Işık, son dakika golüyle kaybetmenin kendilerini çok üzdüğünü söyledi.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 yenerek ligde üst üste 4 galibiyetini elde etti.
Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası iki takım futbolcuları birbirine girdi.