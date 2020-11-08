Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan yeni teknik direktör açıklaması

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Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Süper Lig'in 8. haftasında Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, yeni teknik direktörün en geç çarşamba günü kentte olacağını kaydetti.

Gözbaşı, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sahalarında kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

"Takımımıza güveniyoruz." diyen Gözbaşı, maçın kaybedilmesine rağmen desteklerinden dolayı taraftarlara teşekkür etti.

Gözbaşı, müsabakayla ilgili, "Hakem hatalarıyla maç katledildi. Pedro'nun ilk sarı kartı doğru değildi. Alibec tam gole giderken durduruldu. Bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin yeni teknik direktör konusunda son durumun ne olduğu yönündeki sorusu üzerine Gözbaşı, "En geç çarşamba günü burada olacak." yanıtını verdi.

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Kayserispor-Hatayspor maçının ardından