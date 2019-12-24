Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9504
  • 6,6009
  • 285.025
  • 113303
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan flaş Mensah ve Beşiktaş açıklaması!

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan flaş Mensah ve Beşiktaş açıklaması!

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan flaş Mensah ve Beşiktaş açıklaması!

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Bernard Mensah transferi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Berna Gözbaşı, Beşiktaş’ın Bernard Mensah ile anlaşma sağladığı yönündeki haberleri “Hayır, öyle bir şey yok” diyerek yalanladı.

Gözbaşı, Mensah için Beşiktaş ile görüştüklerini ise resmen açıkladı.

BEŞİKTAŞ İLE KONUŞUYORUZ

Mensah’ın transferi için Beşiktaş ile görüşme yaptıklarını söyleyen Gözbaşı; “Beşiktaş ile konuşuyoruz ama herhangi bir yazılı veya resmiyete dökülmüş bir şey yok. Şu anda bizim de kabul edeceğimiz şartlar değil” dedi.

MENSAH’IN FESİH HAKKI YOK

Berna Gözbaşı, Ganalı orta saha oyuncusunun sözleşme fesih hakkının ise olmadığını belirterek “Mensah’ın fesih hakkı da yok. Bunları kim, nereden uyduruyor? Ben anlamıyorum” ifadelerini kullandı.

(Orta Çizgi)


Zeynep Yılmaz'dan Şeyma Subaşı'ya olay gönderme!
'Canımı canına kattım, en değerli hediyeni verdim'
Hayal Köseoğlu paylaştı, dikkat çeken sevgilisi oldu!
Işın Karaca'nın evliliğini ihanet mi bitirdi?
Ünlü çiftin aşkı belgelendi! İşte ilk kare

Murat Çiçek´ten Yerli Otomobil Cevabı: Bağnazsınız, Yobazsınız

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Çukura düşen 6 yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

Konut kredisi kullananlar dikkat! Bankadan o parayı geri alabilirsiniz