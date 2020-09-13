Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Wilfried Kanga'yı transfer ettiklerini duyurdu

Berna Gözbaşı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
“Büyük Kayserispor taraftarını coşturmak için PSG altyapısında yetişti, Ligue 1 ‘Angers Sco’da ilk 2 haftada ilk 11 oynadı. Forvetimiz henüz 22 yaşında, hırslı, 90 dakika mücadele edecek yapıda (Çiğ et yemiyor yalnız)
Hoş geldin Wilfried Kanga.”
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılacak yeni futbolcuyu açıkladı. Dilmen, “Jailson'un ciddi bir paraya satılacağı yönünde duyum aldım. 4,5 – 5 milyon euroya satacaklar galiba” dedi.
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Wolfsburg'un stoperi Marcel Tisserand, bu gece 23:30'da İstanbul'a geliyor.
Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da yeni transfer Emre Kılınç, bir pozisyonda sakatlanmış ve arka baldırını tutarak oyundan alınmıştı. Başarılı futbolcunun durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.
Beşiktaş'ın el sıkıştığı Josef de Souza, kendisini Siyah-Beyazlılara bağlayan sözleşmeyi imzalamak için özel uçakla İstanbul'a geldi.
Medipol Başakşehir sol beke Hasan Ali Kaldırım'dan sonra bir takviye daha yaptı. Son şampiyon, Belçikalı futbolcu Bolingoli Mbombo'yu Celtic'ten satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderen Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar tam gaz sürüyor. Sarı-Lacivertlilerin bir numaralı adayı ise Mario Mandzukic. Emre Belözoğlu, yıldız golcünün menajeri Ivan Cvjetkovic ile görüşmelere başladı. Teknik direktör Erol Bulut'un mutlaka transfer edilmesini istediği bir diğer isimse Papiss Cisse.