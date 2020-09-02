Kayserispor, Başakşehir'den Joseph Attamah'ı transfer etti

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden sarı-kırmızılılar, Joseph Attamah ile anlaştı. Ön libero mevkisinde oynayan 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi Medipol Başakşehir takımındaydı ve Attamah geçen sezonu kiralık olarak Fatih Karagümrük’te geçirmişti. Kayseri’ye gelen ve sağlık kontrolünden geçen Attamah, bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacak.
Ganalı futbolcu Kasyerispor’da 3 numaralı formayı giyecek.
Trabzonspor'un gol kralı forveti Alexander Sörloth konusunda RB Leipzig'in inadı sürüyor.
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, eski futbolcusu Giuliano'yla da her konuda anlaşma sağladı. Resmi imzaların atılması için Brezilyalı futbolcunun Al Nasr ile sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, yönetimle yaptığı yeni sezon toplantısında, “Gönderilecek oyuncular için acele edelim. Uygun şartlarla gönderemiyorsak oyuncuyu kazanalım” dediği öğrenildi.
Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'a, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile sözleşmesini fesheden Josef de Souza önerildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, Brezilyalı futbolcunun menajerinden maliyet raporu istedi. 31 yaşındaki ön libero, Medipol Başakşehir'in de radarında.
Orta saha transferi için yaptığı girişimlerden somut bir sonuç elde edemeyen Galatasaray, maliyeti uygun isimlere yöneldi. Norveç Milli Takımı'ndan Martin Linnes ve Omar Elabdellaoui'nin arkadaşı olan Stefan Johansen, Galatasaray'ın radarına girdi. Ada basını, Sarı Kırmızılı ekibin Johansen için Fulham'a kiralama teklifi yapacağını iddia etti.
Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş bir yandan da takımdan gönderilecek oyuncular üzerinde mesai harcıyor. Siyah-Beyazlı yönetim; Enzo Roco, Tyler Boyd, Isimat Mirin ve Jeremain Lens'ten kendilerine takım bulmasını istedi.