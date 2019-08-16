Kayserispor 28 futbolcuya lisans çıkardı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesindeki İstikbal Mobilya Kayserispor sayfasında saat 14.00 itibariyle 28 futbolcuya lisans çıktığı tespit edildi.. İstikbal Mobilya Kayserispor'da Abdullah Gürbüz, Adem Doğan, Ahmet Kürşat Kılıç, Alpay Çelebi, Artem Kravets, Atila Turan, Bernard Mensah, Bilal Başacıkoğlu, Doğan Alemdar, Emre Demir, Ercan Çifci, Hakan Arıkan, Hasan Hüseyin Acar, Hugo Miguel De Almeida Costa Lopes, İsmail Çipe, Karahan Yasir Subaşı, Mehmet Eray Özbek, Mert Kula, Mustafa Buğra İlter, Nurettin Korkmaz, Sakıb Aytaç, Silviu Lung, Şamil Çinaz, Umut Bulut, Ziya Alkurt, Brice Florentin Dja Djedje, Pedro Henrique Konzen Medina Da Silva ve Ramazan Emirhan Civelek'in lisans işlemleri gerçekleştirildi.
(İHA)
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