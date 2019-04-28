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Kayseri'de gülen çıkmadı

Kayseri'de gülen çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Kayserispor 9. dakikada Varela'nın golüyle öne geçerken, Alanyaspor'a beraberliği getiren gol 23. dakikada Caulker ile geldi.

Bu sonucun ardından kümede kalmayı garantileme hedefinde olan Kayserispor puanını 37'ye, 5. basamak için yarışan Alanyaspor ise 42'ye yükseltti. Alanyaspor yenilmezlik serisini 4 maça taşırken, Kayserispor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor evinde Konyaspor ile karşılaşacakken, Kayserispor ise deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

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