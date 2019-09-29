Kaybedenin vay haline! Trabzonspor-Beşiktaş muhtemel 11'ler

AKŞAM

LİGDE son üç maçtır kazanamayan Trabzonspor, 6’ncı hafta mücadelesinde bugün sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Trabzonspor, taraftarının da desteğiyle zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılıp çıkışa geçmek istiyor. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Caleb Ekuban ile Ivanildo Fernandes’in yanı sıra tedavisi devam eden Ogenyi Onazi bu maçta forma giyemeyecek.

STURRİDGE KADRODA OLACAK

Ayrıca tedavisi tamamlanan ve takımla çalışmalara başlayan İngiliz forvet Daniel Sturridge’nin ise maç kadrosunda yer alabileceği öğrenildi. Teknik Direktör Ünal Karaman’ın, ligde son oynadıkları Demir Grup Sivasspor maçındaki 11’ini, Beşiktaş karşısında koruması bekleniyor. Süper Lig’de geride kalan 5 haftada 1 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyetle 5 puan toplayabilen Siyah-Beyazlı takım ise son 15 sezonun en kötü ilk 5 hafta performansını yaşadı. Trabzonspor da 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle sadece 6 puan toplayabildi.

KARTAL’IN EKSİĞİ ÇOK FAZLA

Kartal’da cezalı futbolular Elneny ve Ljajic ile sakatlığı bulunan Victor Ruiz, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Gazişehir maçında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Msırlı yıldız Elneny, Trabzonspor müsabakasının ardından 1 karşılaşmada daha kadroda olmayacak. Geçen hafta oynanan Başakşehir müsabakasında bu sezonki 4. sarı kartını gören Ljajic de cezası nedeniyle oynayamayacak. Cezasını dolduran Vida ile sakatlığı geçen Roco, Abdullah Avcı’nın görev vermesi durumunda bugünkü mücadelede forma giyebilecek.

MUHTEMEL 11’LER:

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Mikel, Abdülkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme, Avdijaj, Sörloth

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Necip, Vida, Caner, Atiba, Oğuzhan, Dorukhan, Diaby, N’Koudou, Burak Yılmaz