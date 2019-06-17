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Katalonya Grand Prix'sinde zafer Marquez'in

Katalonya Grand Prix'sinde zafer Marquez'in

MotoGP'de sezonun 7. ayağı Katalonya Grand Prix'sini kazanan Repsol Honda takımından Marquez, sezonun 4. birinciliğine ulaştı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 7. yarışı Katalonya Grand Prix'sini, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun yedinci ayağı, İspanya'nın Barselona kentindeki 4,6 kilometrelik Katalonya Pisti'nde 24 tur üzerinden yapıldı.

Startta 10'unculuktan 4'üncülüğe tırmanan Jorge Lorenzo'nun (Repsol Honda) 2. turda motosikletinin kontrolünü kaybetmesi, lider Andrea Dovizioso (Mission Winnow Ducati) da dahil ilk 6 içindeki 4 sürücünün yarış dışı kalmasıyla sonuçlandı.

Seyircisi önünde yarışan Repsol Honda pilotu Marc Marquez, kaza sonrası aldığı liderliği yarış sonuna kadar korudu ve bu sezon 4, kariyerinin 48. MotoGP zaferine ulaştı.

Bitiş çizgisini liderden 2.6 saniye sonra geçen Petronas Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo 2'nci, Marquez'in 4.5 saniye gerisindeki Mission Winnow Ducati'den Danilo Petrucci ise 3. oldu.

Puanını 140'a yükselten son 3 yılın şampiyonu Marquez, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.

Sezonun 8. yarışı Hollanda Grand Prix'si, 30 Haziran'da koşulacak.

Pilotlar klasmanı

1. Marc Marquez (İspanya): 140 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 103

3. Alex Rins (İspanya): 101

4. Danilo Petrucci (İtalya): 98

5. Valentino Rossi (İtalya): 72

(AA)

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