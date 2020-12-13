Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa'da koronavirüs çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Hüseyin Çimşir 3'te 0 yaptı! Erzurumspor yine mağlup Hüseyin Çimşir 3'te 0 yaptı! Erzurumspor yine mağlup Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde BB. Erzurumspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Kazım Karabekir Stadı'ndaki maçı deplasman ekibi 1-0 kazanırken, teknik direktör Hüseyin Çimşir, Erzurumspor'un başında çıktığı 3. maçı da kaybetti.

Abdülkerim Durmaz ağır konuştu: Utanmazlar! Abdülkerim Durmaz ağır konuştu: Utanmazlar! Fenerbahçe'de 100'den fazla maça çıkan ve kulübün unutulmaz futbolcularından olan Abdülkerim Durmaz, Sarı-Lacivertlilerin Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olduğu maçın ardından sosyal medya hesabından teknik heyete ateş püskürdü. Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Mehmet Aurelio ve Mehmet Yozgatlı'yı hedef alan Durmaz, “Samandıra'da ne iş yapıyorsunuz, utanmazlar!” ifadelerini kullandı.

Gürcan Bilgiç'ten Erol Bulut iddiası! Aykut Kocaman... Gürcan Bilgiç'ten Erol Bulut iddiası! Aykut Kocaman... Ünlü spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olduğu maç sonrası açıklamalar yaptı. Teknik direktör Erol Bulut'a yüklenen Bilgiç, “Erol Bulut 'Fenerbahçe'nin sistemi yok diyorlar bunu söyleyenler futbolu ne kadar biliyor' dedi. Bu lafı ettin mi 3 gün sonra 3-0 yenilmeyeceksin” ifadelerini kullandı.

Ve Novak'tan açıklama geldi! Taraftarları öfkelendirmişti Ve Novak'tan açıklama geldi! Taraftarları öfkelendirmişti Fenerbahçe'nin sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 kaybettiği maç sonrası Sarı-Lacivertlilerin Çek sol beki Filip Novak, Trabzonspor'dan eski takım arkadaşı Zeki Yavru ile gülerken ekrana yansıyan görüntüsü sebebiyle özür diledi.

Tüm planlar bir anda altüst oldu! İşte Emre Akbaba'nın yeni takımı Tüm planlar bir anda altüst oldu! İşte Emre Akbaba'nın yeni takımı Galatasaray'dan yıllık 1,7 milyon euro kazanan Emre Akbaba, ücretinde ciddi bir indirime gitmeyi kabul etmiş ve oyuncuyla TL üzerinden yeni sözleşme yapılması planlanmıştı ancak Udinese'nin başarılı futbolcuya talip olması tüm planları bir anda değiştirdi. İtalyan ekibi yüksek bir bonservis teklifi yapar, Fatih Terim'den de transfere onay çıkarsa Emre Akbaba İtalya'nın yolunu tutacak.