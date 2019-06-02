Kasımpaşa ve Göztepe İsmail Köybaşı'na talip oldu

Tecrübeli sol bekin son bir kez Fenerbahçe ile görüşeceği, durumun belirlenmesi sonrası gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi. Köybaşı'nın önceliği uygun bir teklif gelmesi halinde İstanbul'da kalmak ancak her şey Fenerbahçe ile kuracağı son temasın ardından netlik kazanacak.

İsmail'in adı Konyaspor ile de anılırken konu hakkında bir açıklama gelmedi

Fenerbahçe'de 60 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu 2 gol atıp 4 asist yaptı.