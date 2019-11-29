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  3. Kasımpaşa, Süper Lig'in lideri Sivasspor'a konuk olacak

Kasımpaşa, Süper Lig'in lideri Sivasspor'a konuk olacak

Kasımpaşa, Süper Lig'in lideri Sivasspor'a konuk olacak

Kasımpaşa'da cezalı Veysel Sarı ile sakatlıkları bulunan Pavelka, Thiam ve Yusuf Erdoğan, Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 13. haftasında yarın lider Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde geride kalan 12 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 12 puan ve averajla haftaya 15. sırada girdi. Son 2 karşılaşmada sahadan puansız ayrılan lacivert-beyazlı ekip, dış sahada 11 puan kaybetti.

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçı kazanan Demir Grup Sivasspor ise 24 puanla ilk sırada yer alıyor.

Kasımpaşa'da 4 eksik

Lacivert-beyazlı takım, Demir Grup Sivasspor müsabakasına 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sakatlıkları bulunan David Pavelka, Yusuf Erdoğan ve Mame Thiam ile cezalı Veysel Sarı, karşılaşmada forma giyemeyecek.

(AA)


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