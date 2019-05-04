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  3. Kasımpaşa maçı öncesi defans hattı hazır!

Kasımpaşa maçı öncesi defans hattı hazır!

Kasımpaşa maçı öncesi defans hattı hazır!

F.Bahçe’nin hocası, Skrtel ve Sadık’ın cezası yüzünden stoperde Serdar-Neustadter ikilisine görev verecek. Ön liberoda Jailson-Tolgay Arslan (Mehmet Topal), kanatlarda Dirar-Valbuena ikilileri yer alacak. Cezası biten Mehmet Ekici de ilk 11’de başlayacak.

FENERBAHÇE’DE Teknik Direktör Ersun Yanal, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu yüzünden kadro kurmakta zorluk çekiyor. Sarı-Lacivertliler’in hocası, özellikle Trabzonspor ile oynanan son karşılaşmada Skrtel ile Sadık Çiftpınar ikilisinin cezalı duruma düşmesi nedeniyle Kasımpaşa deplasmanında stoper bölgesinde yaşanan sıkıntıyı SN (Serdar Aziz-Neustadter) formülü ile aşmayı planlıyor.

İYİLEŞEN MOSES YEDEK SOYUNACAK

Yanal, defansın göbeğinde sakatlığını atlatan Serdar Aziz’in yanında geldiği günden beri şans vermediği Roman Neustadter’e görevlendirecek. Ön liberoda Jailson’un yanında Mehmet Topal’ın durumuna göre Tolgay Arslan’ın oynaması bekleniyor. Kanatlarda Trabzon’a karşı 1 puanı kurtaran Valbuena ile Dirar yer alacak. İyileşen Moses ise yedek soyunacak. Cezası biten Mehmet Ekici, 10 numara pozisyonunda oynayacak. Forvette Soldado şans bulacak.

(Star)

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