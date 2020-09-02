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aksam.com.tr
  • 02 Eylül 2020 Çarşamba 15:59
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Kasımpaşa, Kevin Varga ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

Kasımpaşa, Kevin Varga ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

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Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Macar futbolcu Kevin Varga'yı kadrosuna dahil etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Macaristan'ın Debrecen takımından transfer edilen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kevin Varga, Debrecen formasıyla 2020-2021 sezonunda 5 lig maçında görev yaptı.

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