Kasımpaşa, Kevin Varga ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Macaristan'ın Debrecen takımından transfer edilen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kevin Varga, Debrecen formasıyla 2020-2021 sezonunda 5 lig maçında görev yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor futbol takımı yönetici, teknik heyet ve futbolcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
İtalyan basını Fenerbahçe ile başkent ekibi arasında anlaşma sağlandığını duyurdu. İki kulüp arasında varılan mutabakata göre; Lazio, Fenerbahçe'ye 16 milyon euro garanti ücret artı 3 milyon euro da performans primi (Toplam 167 milyon TL) ödeyecek. Muriqi ise 2,5 milyon eurodan 4 yıllık anlaşma yapacak.
Roma'dan Santon'u kiralamak üzere olan Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle daha geldi. Kara Kartal, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Mert Yılmaz için Alman devi Bayern Münih ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ın Bayern'e 500 bin euro bonservis bedeli vereceği iddia edildi.
Beşiktaş Kulübü, bu sezon Vodafone Park'ta oynayacağı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları için 'tek maçlık bilet' satışı yapılacağını açıkladı.
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, oğluyla ilgili çıkan transfer dedikodularına değindi.
Fenerbahçe, Eran Zahavi transferinde mutlu sona ulaştı. Taraftarlar 2.5 milyon Euro maaştan 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Muriç'in Lazio'ya transferi gerçekleşince, Zahavi de Sarı-Lacivertliler'e imza atacak...