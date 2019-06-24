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  3. Kasımpaşa Hafez ile 1 yıl sözleşme uzattı

Kasımpaşa Hafez ile 1 yıl sözleşme uzattı

Kasımpaşa Hafez ile 1 yıl sözleşme uzattı

Kasımpaşa, geçtiğimiz sezonunun devre arasında takıma katılan Karim Hafez'in kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak takıma katılan Karim Hafez ile sözleşme uzattı. Hafez, Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende resmi sözleşmeye imzayı attı.

Satın alma opsiyonu da alınan 23 yaşındaki başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon İstanbul temsilcisiyle ligde 13 maça çıkıp 2 asist yapmıştı. (İHA)

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