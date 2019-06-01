01 Haziran 2019 Cumartesi 16:35 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 16:59
Kasımpaşa, gün içinde sözleşme imzaladığı İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı
Kasımpaşa, öğlen saatlerinde sözleşme imzaladığı İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Kasımpaşa, gün içinde 1 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez’le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Yapılan açıklama şu şekilde:
“Sayın İbrahim Üzülmez ile bugün sözleşme müzakereleri sırasında fikir ayrılıkları yaşanmış ve taraflar sözleşme imzalamaktan karşılıklı olarak vazgeçmişlerdir.
Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.”