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  • Kasımpaşa, gün içinde sözleşme imzaladığı İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı
01 Haziran 2019 Cumartesi 16:35 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 16:59

Kasımpaşa, gün içinde sözleşme imzaladığı İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı

Kasımpaşa, gün içinde sözleşme imzaladığı İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı

Kasımpaşa, öğlen saatlerinde sözleşme imzaladığı İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kasımpaşa, gün içinde 1 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez’le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Yapılan açıklama şu şekilde:

“Sayın İbrahim Üzülmez ile bugün sözleşme müzakereleri sırasında fikir ayrılıkları yaşanmış ve taraflar sözleşme imzalamaktan karşılıklı olarak vazgeçmişlerdir.

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.”

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