Kasımpaşa, Göztepe'yi devirmeyi başardı

Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Göztepe'yi konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 2. ve 90+3. dakikalarda Bengali Fode Koita kaydetti.

Süper Lig'deki son 4 maçından 3'ünü kazanan Kasımpaşa, puanını 26'ya yükseltti ve maç fazlasıyla 13. sıraya yükseldi. Üst üste 3. maçından da mağlubiyetle ayrılan ve 4 maçtır galibiyet alamayan Göztepe ise 34 puanla 8. sırada kaldı.

Kasımpaşa, gelecek hafta Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek. Göztepe ise Rizespor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Soldan ceza sahasına girerek çizgiye inen Ndongala'nın içeri çevirdiği top savunmaya çarparak kaleye yöneldi, kaleci Beto'nun müdahalesi sonrası yükselen meşin yuvarlağı Koita kafayla filelere gönderdi: 1-0

8. dakikada Thiam'ın sol kanattan ortaladığı topu ceza sahası içinde Koita indirdi, Hajradinovic'in müsait pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.

13. dakikada kurduğu baskı sonrası ceza sahası önünde Göztepe savunmasından topu kapıp içeri giren Hajradinovic'in sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp kaleci Beto'nun kucağında kaldı.

40. dakikada hızlı hücuma çıkan Kasımpaşa'da Hajradinovic sağdan ceza sahasına giren Ndongala'ya pasını verdi. Ndongala çaprazdan şutunu çekti savunmaya çarpan meşin yuvarlak yönünü değiştirip kaleye giderken kaleci Beto son anda topu kornere çeldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

55. dakikada Thiam'ın uzaktan şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

88. dakikada orta sahadan gönderilen uzun pasta Jerome topu kafayla indirdi, altıpasın gerisinde meşin yuvarlağı önünde bulan Wilczek'in vuruşunda kaleci Ramazan Köse gole izin vermedi.

90+3. dakikada Kasımpaşa'nın ikinci golü geldi. Quaresma'nın sağdan ortaladığı topu uzak direğin gerisinde karşılayan Ndongala'nın pasında Haddadi penaltı noktası üzerine ortasını yaptı. Koita düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0