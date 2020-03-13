Kasımpaşa, Göztepe'yi devirmeyi başardı

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 2. ve 90+3. dakikalarda Bengali Fode Koita kaydetti.
Süper Lig'deki son 4 maçından 3'ünü kazanan Kasımpaşa, puanını 26'ya yükseltti ve maç fazlasıyla 13. sıraya yükseldi. Üst üste 3. maçından da mağlubiyetle ayrılan ve 4 maçtır galibiyet alamayan Göztepe ise 34 puanla 8. sırada kaldı.
Kasımpaşa, gelecek hafta Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek. Göztepe ise Rizespor'u konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Soldan ceza sahasına girerek çizgiye inen Ndongala'nın içeri çevirdiği top savunmaya çarparak kaleye yöneldi, kaleci Beto'nun müdahalesi sonrası yükselen meşin yuvarlağı Koita kafayla filelere gönderdi: 1-0
8. dakikada Thiam'ın sol kanattan ortaladığı topu ceza sahası içinde Koita indirdi, Hajradinovic'in müsait pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.
13. dakikada kurduğu baskı sonrası ceza sahası önünde Göztepe savunmasından topu kapıp içeri giren Hajradinovic'in sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp kaleci Beto'nun kucağında kaldı.
40. dakikada hızlı hücuma çıkan Kasımpaşa'da Hajradinovic sağdan ceza sahasına giren Ndongala'ya pasını verdi. Ndongala çaprazdan şutunu çekti savunmaya çarpan meşin yuvarlak yönünü değiştirip kaleye giderken kaleci Beto son anda topu kornere çeldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
55. dakikada Thiam'ın uzaktan şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
88. dakikada orta sahadan gönderilen uzun pasta Jerome topu kafayla indirdi, altıpasın gerisinde meşin yuvarlağı önünde bulan Wilczek'in vuruşunda kaleci Ramazan Köse gole izin vermedi.
90+3. dakikada Kasımpaşa'nın ikinci golü geldi. Quaresma'nın sağdan ortaladığı topu uzak direğin gerisinde karşılayan Ndongala'nın pasında Haddadi penaltı noktası üzerine ortasını yaptı. Koita düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0
Galatasaray, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla koronavirüsün dünyadaki tehlikesine dikkat çekti ve liglerin 15 gün veya 1 aylığına ertelenmesini yetkililerden talep etti.
Beşiktaş, Mesut Bakkal'ın ‘Galatasaray'dan teşvik primi aldık' açıklamasının ardından 1986-87 sezonunun tesciliyle ilgili TFF'ye çağrıda bulundu.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Fenerbahçe'de Kaptan Emre Belözoğlu, yayıncı kuruluş Beinsports'a açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, etik ilkelerine aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle etik kuruluna sevk edildi.
UEFA, önümüzdeki hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı.
Trabzonspor'a yıldız golcüsü Alexander Sörloth'tan iyi haber geldi.
İtalya'da Milli Sporcu Selin Şahin karantinada altına alındı. Güvendeyim bütün İtalya bu kurala uyuyor.