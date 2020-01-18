Kasımpaşa, genç sol bek Berk Çetin'i transfer etti

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Gaziantep FK-Fenerbahçe CANLI TAKİP Gaziantep FK-Fenerbahçe CANLI TAKİP Fenerbahçe, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.

Cenk Tosun ilk golü attı Cenk Tosun ilk golü attı İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester City evinde Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda ve son 10 dakikası büyük heyecana sahne olan maçta milli oyuncumuz Cenk Tosun yeni takımıyla ilk kez 11'de yer aldı ve ağları sarstı, karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bu adam çok farklı! İlk maçında şov Bu adam çok farklı! İlk maçında şov Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, deplasmanda Augsburg'u 5-3 yendi.

Malatya'ya bir darbe de Başakşehir'den Malatya'ya bir darbe de Başakşehir'den Medipol Başakşehir, Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçında kendi sahasında Yeni Malatyaspor’u 4-1 mağlup etti.

Ve Mustafa Cengiz, Arda Turan'ı açıkladı Ve Mustafa Cengiz, Arda Turan'ı açıkladı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferi için herhangi bir girişimlerinin olmadığını söyledi.

Güle güle Karius! İşte Beşiktaş'ın yeni kalecisi Güle güle Karius! İşte Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius'u Liverpool'a göndermeye hazırlanan Beşiktaş, Silviu Lung'la anlaşmaya vardı.