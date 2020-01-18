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aksam.com.tr
  • 18 Ocak 2020 Cumartesi 21:28
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  • 18 Ocak 2020 Cumartesi 21:29

Kasımpaşa, genç sol bek Berk Çetin'i transfer etti

Kasımpaşa, genç sol bek Berk Çetin'i transfer etti

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Kasımpaşa, Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımından 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Berk Çetin'i kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolünden geçirilen Berk Çetin ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine sportif direktör yardımcısı Emir Saraç da katıldı.

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