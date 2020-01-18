Kasımpaşa, genç sol bek Berk Çetin'i transfer etti

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolünden geçirilen Berk Çetin ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine sportif direktör yardımcısı Emir Saraç da katıldı.
Fenerbahçe, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester City evinde Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda ve son 10 dakikası büyük heyecana sahne olan maçta milli oyuncumuz Cenk Tosun yeni takımıyla ilk kez 11'de yer aldı ve ağları sarstı, karşılaşma 2-2 sona erdi.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, deplasmanda Augsburg'u 5-3 yendi.
Medipol Başakşehir, Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçında kendi sahasında Yeni Malatyaspor’u 4-1 mağlup etti.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferi için herhangi bir girişimlerinin olmadığını söyledi.
Loris Karius'u Liverpool'a göndermeye hazırlanan Beşiktaş, Silviu Lung'la anlaşmaya vardı.
Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Alanyaspor, Kayserispor'u konuk etti.