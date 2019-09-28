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  3. Kasımpaşa deplasmanda Denizlispor'u 1-0 mağlup etti

Kasımpaşa deplasmanda Denizlispor'u 1-0 mağlup etti

Kasımpaşa deplasmanda Denizlispor'u 1-0 mağlup etti

Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Denizlispor, Kasımpaşa’yı ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kasımpaşa, 1-0'lık skorla kazandı. Konuk takıma galibiyeti getiren golü 67. dakikada Haris Hajradinovic kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Denizlispor 8 puanda kalarak sezonun ikinci yenilgisini aldı. Kasımpaşa ise Antalyaspor karşılaşmasının ardından yeniden kazandı ve hem galibiyet serisi yakaladı hem de sezonun ikinci galibiyetini alarak 7 puana yükseldi

Ligin bir sonraki haftasında Denizlispor deplasmanda Yeni Malatya ile karşılaşacak. Kasımpaşa sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

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