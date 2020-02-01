Kasapoğlu'ndan dostluk çağrısı

AKŞAM
GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzon ile F.Bahçe arasında oynanacak maç öncesinde mesaj yayımladı. Kasapoğlu, Türk futbolunun lokomotifi konumundaki derbinin bir şölen havasında geçmesini dileyerek, “Sahadaki mücadelesi, saha dışındaki dostluk görüntüsüyle, bu iki güzide kulübümüz tüm sporseverlere keyif vermeli. Burada iki takımımızın futbolcularına, yöneticilerine ve taraftarlarına büyük sorumluluk düşüyor. İki kulübümüz arasındaki ‘ezeli rekabet, ebedi dostluk’ ruhuna uygun geçeceğine inandığım hafta sonu oynanacak karşılaşmanın, futbolumuza, sporumuza değer katacağına yürekten inanıyorum. Bu önemli karşılaşmanın, sporun ruhuna uygun olarak birlik, beraberlik içerisinde, centilmence ve dostça geçeceğine inanıyor, her iki takımımıza da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Lig bu sezon oynanmayabilir, sponsorlar da Çin’den desteklerini çekmeye başladı.
“Antalya’da saat 20.30’da bir maç oynanmaz. Sivas’ı bilmiyorlar. O maçı saat 20.30’da oynayıp buraya gelirsek, uçak iner veya inmez, bir sürü şey olur. 2 gün sonra Başakşehir ile hayati maçımızı var.”
Trabzonspor, Guilherme’nin kiralanması konusunda Alvarenga ile anlaşıldığını ve 100 bin euro ödeneceğini açıkladı.
İki kulüp arasında yaşanan söz düellosu ortamı gerdi. Temennimiz bugün 20.00’de oynanacak karşılaşma sonrası hak eden tarafın kazanması, konuşulan tek şeyin saha içindeki futbol olması.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün oynanacak Trabzonspor-Fenarbahçe karşılaşması öncesinde, dostluk ve fair-play çağrısı yaptı. Kasapoğlu, iki takıma da başarılar diledi.
Beşiktaş’ta Sportif Direktörlük için adı geçen Lucescu, “Şu anda bunu konuşmak istemiyorum. Benden her şeye cevap vermemi bekliyorsunuz” yorumunu yaptı.
Beşiktaş, yeni teknik direktörü yönetiminde ilk maçına çıkacak. Kartal, Çaykur Rizespor karşılaşmasında bu olumlu havayla birlikte 3 puana ulaşmak istiyor. Siyah-Beyazlılar. galibiyete hasret... Genç hocanın uğraşması gereken birçok sorun bulunuyor.