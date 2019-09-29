Kartal'ın sıkıntısı deplasman

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BUGÜN Trabzonspor karşısına çıkacak Beşiktaş’ta dış saha performansı oldukça kötü. Siyah-Beyazlılar, ligde Sivasspor’a 3-0, Gazişehir Gaziantep’e ise 3-2 mağlup olurken, Avrupa’da Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava’ya 4-2 kaybetti. Kara Kartal, söz konusu müsabakalarda 10 gol yerken 4 kez fi leleri havalandırabildi. Beşiktaş’ta ayrıca görülen kartlar da takımın dişlilerini olumsuz yönde etkiledi. Kendi evinde daha etkili bir futbol sergileyen Kartal, deplasmanlarda adeta kayboluyor. Bugün de benzer sıkıntıyı yaşamaları durumunda camiadaki eleştirilerin dozu da iyice artacak.