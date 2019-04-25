Kartal'ın sağına Murillo

AKŞAM

BEŞİKTAŞ MLS’te forma giyen Panamalı futbolcu Michael Murillo için resmi teklif yaptı. İspanyol basını, Beşiktaş’ın MLS ekiplerinden New York Red Bulls’un sağ beki için ısrarlı olduğunu yazdı. Ancak Beşiktaş’ın ABD ekibine yapmış olduğu bu teklif kabul görmedi. Siyah-Beyazlı ekibin New York kulübüne 1,6 milyon dolar önerdiği belirtildi. Genç futbolcu Panama Milli Takımı ile 29 karşılaşmaya çıktı, 2 gol kaydetti. Beşiktaş’ın kadrosunda asıl yeri sağ bek olan sadece 1 futbolcu bulunuyor. O da Gökhan Gönül... Artık 34 yaşına gelen Gökhan’ın yaşadığı sakatlıklarda Siyah-Beyazlılar’da kriz çıkmıştı. Murillo’yla birlikte buradaki problemin bitirilmesi planlanıyor. 23 yaşındaki futbolcunun kulübüyle mukavelesi 31 Aralık’ta sona erecek. Beşiktaş bu sebeple teklif edeceği rakamı çok fazla yükseltmeyecek.