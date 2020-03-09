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aksam.com.tr
  • 09 Mart 2020 Pazartesi 08:00
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  • 09 Mart 2020 Pazartesi 08:40

Kartal'ın kozu N'Koudou

Kartal'ın kozu N'Koudou

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Sergen Yalçın, Galatasaray'ı kendi silahıyla vurmayı planlıyor... 47 yaşındaki çalıştırıcı, N'Koudou'nun hızından faydalanıp, Mariano'nun arkasına atılacak toplarla gol arayacak.

AKŞAM

ANKARAGÜCÜ’NÜ 2-1 yenerek yeniden ümitlenen Beşiktaş’ta tüm gözler pazar günü oynanacak olan G.Saray derbisine çevrildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın, ezeli rakibini devirmek için plan üzerine plan yapıyor. 47 yaşındaki çalıştırıcının kafasındaki ilk plan ise savunma arkası koşuları... Galatasaray’ın son iki maçtır uyguladığı sistemle rakibini yenmek isteyen Yalçın’ın en güvendiği isim ise Kevin N’Koudou... Fransız oyuncunun hızından faydalanmak isteyen Yalçın’ın atılacak uzun paslarla N’Koudou’yu topla buluşturmak ve bu şekilde goller bulmayı istiyor. N’Koudou’yu sol önde oynatacak olan Sergen Yalçın, böylece Mariano’nun hücuma çıkmasını engelleyecek. Sergen Yalçın’ın hafta içinde N’Koudou ve Burak Yılmaz’la bu konuda özel olarak görüşmeler yapacağı da bildirildi.

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Kartal'ın kozu N'Koudou
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