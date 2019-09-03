Kartal'ın kanadı Diaby

AKŞAM

SÜRPRİZ bir kararla Quaresma ile yollarını ayıran Beşiktaş kanatlarını sağlama almak için son dakikada atak yaptı. Siyah-Beyazlılar, Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon forması giyen sağ kanat oyuncusu Abdoulay Diaby’i 1 yıllığına kiraladı. Dün öğlen saatlerinde İstanbul’a gelen ve yöneticiler tarafından karşılanan 28 yaşındaki oyuncu önce sağlık kontrolünden geçti, sonra da resmi mukaveleye imzayı attı. Portekiz ekibi Sporting’de forma giyen sağ kanat oyuncusu Abdoulay Diaby, geçen sezon 45 maçta 6 gol atmış ve 4 asist yapmıştı. Tecrübeli oyuncu santrfor olarak da görev yapabildiği için Abdullah Avcı’nın hücumdaki jokeri olabilecek özelliklere sahip.

17 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Malili futbolcu Abdoulay Diaby, 21 Mayıs 1991 tarihinde dünyaya geldi. Futbola Fransız ekibi Sedan’ın altyapısında başlayan oyuncu, 2013 senesinde Lille’e katıldı. İki sezon kiralık olarak Belçika’da Mouscron forması giyen Abdoulay Diaby, 2015 yazında Club Brugge’a transfer oldu. Belçika ekibinde 3 yıl geçiren Malili futbolcu 2018 yazında ise 4,5 milyon euro’luk bedelle Sporting’e gitti. Mali Milli Takımı formasını da 17 kez giydi ve 5 gol attı. Tecrübeli oyuncunun gelişinden sonra kanatlarda sorun yaşayan Beşiktaş’ın alternatifleri de çoğaldı.