Kartal'ın kalesi Olsen'e emanet

AKŞAM
KORONAVİRÜS pandemisi nedeniyle liglere verilen arada Alman file bekçisi Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş, yeni kaleci arayışlarına başladı. Antalya maçında her ne kadar Ersin iyi bir performans ortaya koysa da genç kalecinin tecrübesizliği sebebiyle yönetimin böyle bir hamlede bulunduğu öğrenildi. Kartal’ın hedefindeki isim ise; Bonservisi Roma’da bulunan 30 yaşındaki kaleci Robin Olsen.
KİRALAMA BEDELİ ÖDENMEYECEK
Erdal Torunoğulları’nın İtalya’ya giderek Roma ile masaya oturduğu ve el sıkıştığı belirtildi. Yapılan anlaşmaya göre Kartal, Başkent ekibine kiralama bedeli ödemeyecek. 1.96’lık kaleciyle de bir görüşme yapan Beşiktaş, Olsen’e 1.5 milyon euro yıllık ücret önerdi. İsveçli kaleci ise düşünmek için süre istedi. Bunun sebebi de Sporting Lizbon’un da 30 yaşındaki file bekçisine talip olması
ALİSSON’UN YERİNE GELMİŞTİ
Alisson Becker’in Liverpool’a satılmasının ardından Kopenhang’dan 9 milyon euroya transfer edilen Robin Olsen, Roma’da beklentileri karşılayamayınca, bu sezon başında Cagliari’ye kiralandı. Cagliari’de 18 maça çıkan İsveçli file bekçisi, 29 kez topu ağlarında gördü, sadece üç maçta gol yemedi. Robin Olsen’in Roma ile 2023 Haziran’ına kadar sözleşmesi bulunuyor. Olsen, Cengiz’e de Roma’da ağabeylik yapmıştı.
Fenerbahçe son olarak 2014-15'te TFF Süper Kupa zaferini yaşadı. Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışından bir hayli uzakta kalan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na da veda etti. Böylece Sarı-Lacivertliler'in boş geçtiği sezonların sayısı da arttı.
Arap basınına göre; Galatasaray, Al Ahli'nin sol kanat oyuncusuna daha iyi şartlar sunabilir. Ancak salgının etkisinin biraz daha geçmesi bekleniyor.
Galatasaray Spor Kulübü'nde basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyeleri Erol Özmandıracı ile Ömer Cansever istifa etti.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Disiplin Kurulu'nun kendisi hakkında soruşturma başlatması ve 7 Temmuz'da savunma vermeye çağırması üzerine, sarı-lacivertli kulüp ile bağlarını koparırken, Attila Gökçe'ye "Ben kendi ipimi kendim çekerim. Kimsenin çekmesine izin vermem" açıklamasını yaptı.
CSKA Sofya ile yolları ayıracak olan Edwin Gyasi, Beşiktaş'la anlaşmaya vardı. Siyah-Beyazlılar ile 2 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı fi nal rövanş maçında Trabzon'a evinde 3-1 kaybeden Fenerbahçe'de Emre ve Volkan Demirel'e tepkiler git gide artıyor.
Loris Karius'un ayrılmasının ardından kaleci arayışlarına başlayan Siyah-Beyazlılar, Roma'nın 1.96'lık eldiveni ile prensip anlaşmasına vardı. Olsen'e 1.5 milyon euro teklif edildi.