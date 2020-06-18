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aksam.com.tr
  • 18 Haziran 2020 Perşembe 10:12
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Kartal'ın kalesi Olsen'e emanet

Kartal'ın kalesi Olsen'e emanet

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Loris Karius'un ayrılmasının ardından kaleci arayışlarına başlayan Siyah-Beyazlılar, Roma'nın 1.96'lık eldiveni ile prensip anlaşmasına vardı. Olsen'e 1.5 milyon euro teklif edildi.

AKŞAM

KORONAVİRÜS pandemisi nedeniyle liglere verilen arada Alman file bekçisi Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş, yeni kaleci arayışlarına başladı. Antalya maçında her ne kadar Ersin iyi bir performans ortaya koysa da genç kalecinin tecrübesizliği sebebiyle yönetimin böyle bir hamlede bulunduğu öğrenildi. Kartal’ın hedefindeki isim ise; Bonservisi Roma’da bulunan 30 yaşındaki kaleci Robin Olsen.

KİRALAMA BEDELİ ÖDENMEYECEK

Erdal Torunoğulları’nın İtalya’ya giderek Roma ile masaya oturduğu ve el sıkıştığı belirtildi. Yapılan anlaşmaya göre Kartal, Başkent ekibine kiralama bedeli ödemeyecek. 1.96’lık kaleciyle de bir görüşme yapan Beşiktaş, Olsen’e 1.5 milyon euro yıllık ücret önerdi. İsveçli kaleci ise düşünmek için süre istedi. Bunun sebebi de Sporting Lizbon’un da 30 yaşındaki file bekçisine talip olması

ALİSSON’UN YERİNE GELMİŞTİ

Alisson Becker’in Liverpool’a satılmasının ardından Kopenhang’dan 9 milyon euroya transfer edilen Robin Olsen, Roma’da beklentileri karşılayamayınca, bu sezon başında Cagliari’ye kiralandı. Cagliari’de 18 maça çıkan İsveçli file bekçisi, 29 kez topu ağlarında gördü, sadece üç maçta gol yemedi. Robin Olsen’in Roma ile 2023 Haziran’ına kadar sözleşmesi bulunuyor. Olsen, Cengiz’e de Roma’da ağabeylik yapmıştı.

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Loris Karius'un ayrılmasının ardından kaleci arayışlarına başlayan Siyah-Beyazlılar, Roma'nın 1.96'lık eldiveni ile prensip anlaşmasına vardı. Olsen'e 1.5 milyon euro teklif edildi.
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