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  • 01 Mayıs 2020 Cuma 22:08
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  • 01 Mayıs 2020 Cuma 22:14

Kartal'ın eski yıldızından şok suçlama: Başkan beni kandırdı

Kartal'ın eski yıldızından şok suçlama: Başkan beni kandırdı

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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Hugo Almeida, ülkesi Portekiz'de Beşiktaş günleriyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Kariyerini geçtiğimiz şubat ayında noktalayan Portekizli eski yıldız, siyah-beyazlı takımdaki son sezonunda o dönemin başkanı Fikret Orman tarafından yeni sözleşme konusunda kandırıldığını söyledi.

Beşiktaş'ta 2011-2014 sezonları arasında top koşturan Hugo Almeida, siyah-beyazlı kulübün eski başkanı Fikret Orman hakkında isim vermeden şok bir suçlamada bulundu.

Ülkesinin ünlü gazetelerinden Record'a röportaj veren Portekizli eski futbolcu, Beşiktaş'ta yaşadığı günleri anlatırken, siyah-beyazlı kulüpteki son yılında kendisine söz verilmesine rağmen sözleşmesinin uzatılmadığını iddia etti.

Beşiktaş'ta son sezonuna kadar çok güzel zamanlar geçirdiğini belirten Almeida şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE'DE HÂLÂ ARKADAŞLARIM VAR"

"Portekizlilerle dolu bir takımda oynuyordum ve zorluk çekmedim. Türk kültürüne çabuk alıştım. Futbol konusunda çok tutkulular. Beşiktaş'ta Türkiye Kupası'nı kazandık. Türkiye'de iyi arkadaşlıklar edindim. Hala beni çağıran arkadaşlarım var."

"BAŞKAN BENİ KANDIRDI!"

"Her şey son sezonumdaki sözleşme yenileme konusuna kadar gayet iyiydi. Ancak o dönem Beşiktaş başkanı bana verdiği sözü tutmadı. Başkan beni kandırdı. Büyük hayal kırıklığı yaşadım."

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