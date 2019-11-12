Kartal'dan genç takip

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’TA kadro maliyetlerini düşürmek ve genç oyunculara yatırım yapmak için kolları sıvayan yeni yönetim, dünyayı titiz bir şekilde tarıyor. Nijerya basını, FIFA U17 Dünya Kupası’nda mücadele eden 4 oyuncunun Siyah-Beyazlı antrenör ve scout ekibi tarafından izlendiğini duyurdu. Haberde, Samson Tijani, Akinkunmi Amoo, Ibrahim Said ve Olakunle Olusegun hakkında Siyah-Beyazlılar’ın not tuttuğu ve kulübe rapor edeceği belirtildi. Beşiktaşlı teknik ekibin en son Nijerya’nın 3-1 yenildiği Hollanda maçında da statta olduğunu vurguladı.

FENERBAHÇE DE ORADA

Türk yetenek avcılarının raporlarının olumlu olduğu ve transferi şiddetle tavsiye ettikleri de belirtildi. Beşiktaş’ın yanı sıra Fenerbahçe’nin de bu şampiyonada oyuncuları takip altında tuttuğu bildirildi. Saidi’nin turnuvada 2, Tijani’nin ise 2 gol attığı da hatırlatıldı