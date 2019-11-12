Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7802
  • 6,3793
  • 272.067
  • 103118
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Kartal'dan genç takip

Kartal'dan genç takip

Kartal'dan genç takip

Nijerya basını, Beşiktaş scoutlarının U17 takımından Samson Tijani, Akinkunmi Amoo, Ibrahim Said ve Olakunle Olusegun’yu takibe aldığını duyurdu.

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’TA kadro maliyetlerini düşürmek ve genç oyunculara yatırım yapmak için kolları sıvayan yeni yönetim, dünyayı titiz bir şekilde tarıyor. Nijerya basını, FIFA U17 Dünya Kupası’nda mücadele eden 4 oyuncunun Siyah-Beyazlı antrenör ve scout ekibi tarafından izlendiğini duyurdu. Haberde, Samson Tijani, Akinkunmi Amoo, Ibrahim Said ve Olakunle Olusegun hakkında Siyah-Beyazlılar’ın not tuttuğu ve kulübe rapor edeceği belirtildi. Beşiktaşlı teknik ekibin en son Nijerya’nın 3-1 yenildiği Hollanda maçında da statta olduğunu vurguladı.

FENERBAHÇE DE ORADA

Türk yetenek avcılarının raporlarının olumlu olduğu ve transferi şiddetle tavsiye ettikleri de belirtildi. Beşiktaş’ın yanı sıra Fenerbahçe’nin de bu şampiyonada oyuncuları takip altında tuttuğu bildirildi. Saidi’nin turnuvada 2, Tijani’nin ise 2 gol attığı da hatırlatıldı


'İnsanlar annelik konusunda nasıl bu kadar acımasız?'
Çağatay Ulusoy'un son görüntüsü 'yok artık' dedirtti!
'Yakıştı mı şimdi sana bu?'
Kerem Bürsin'den eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'e atak!
Çağla Şıkel canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
<p>Dün Sivas´ın Zara ilçesi Kızılırmak civarında nesli tükenmekte olan Vaşak görüntülendi. Cengiz Oğ

Sivas Zara’da Vaşak Görüntülendi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı

Ticari kampanyalar fırtına gibi! Bu ay sıfır km ticaride önemli fırsatlar var