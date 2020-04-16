Kartal'a piyango

AKŞAM
Finansal anlamda sıkıntı bir süreçten geçen Beşiktaş’ın başına talih kuşu konuyor… Takımdaki en yüksek ücreti alan isimler arasında bulunan Jeremain Lens ile Oğuzhan Özyakup’a talip çıktı. O takım Oğuzhan’ın şu an kiralık olarak formasını giydiği Feyenoord. Voetbal4u.com’un haberine göre; Dick Advocaat, Feyenoord ile olan sözleşmesini uzatacak. Hollandalı çalıştırıcı, takımda kalması halinde ise yönetimden Oğuzhan Özyakup’un bonservisinin alınmasını istedi. Dick Advocaat ayrıca Jeremain Lens’i de takımında görmek istediğini yönetime iletti.
SIKINTILARA DİKKAT ÇEKİLDİ
Haberin içeriğinde Feyenoord’un Jeremain Lens için Beşiktaş’a 1.5 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğu bilgisine de yer verildi. Eredivisie ekibinin Oğuzhan için de aynı miktarda bir ücreti gözden çıkaracağını belirten Hollanda basını iki oyuncunun da sözleşmelerinin 2022’de tamamlanacağına dikkat çekti. Haberde, Beşiktaş’ın yaşadığı ekonomik sıkıntılara da değinildi. Hollandalılara göre Feyenoord yönetimi yaz transfer döneminde Siyah-Beyazlı takımla masaya oturmaya hazırlanıyor.
KAPIYI AÇIK BIRAKMIŞTI
Advocaat, Oğuzhan’da olduğu gibi Lens’i de devre arasında istemiş ancak, Hollandalı oyuncu ülkesine dönmeyi kabul etmemişti. Tecrübeli teknik adam daha sonrasında, “Lens’le konuştum. Bana Beşiktaş’ta kalmak istediğini söyledi. 2.5 yıl daha sözleşmesi var ama görüşmelerimiz devam ediyor” açıklamasını yaparak transferin yaz ayında gerçekleşebileceğinin sinyalini vermişti. Oğuzhan da Feyenoord’a gittikten sonra, “Çok iyiyim. Ailemle birlikteyim. Futboldan tekrar zevk almaya başladım” açıklamasını yapmıştı.
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