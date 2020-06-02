Kartal, United'ın stoperini gözüne kestirdi

Beşiktaş'ın gelecek sezon kadrosuna dahil etmek istediği Axel Tuanzebe transferinde sürpriz gelişme... Anglia.goal.pl adlı internet sitesi, konu ile ilgili yazdığı haberde siyah beyazlıların Premier Lig devine yapacağı teklifi açıkladı.

Haberin detaylarında şu ifadelere yer verildi;

"İstanbul kulübü Beşiktaş, Manchester United'ın savunmacısı Axel Tuanzebe'yi kadrosuna katmak istiyor ve bu konuda ciddi girişimlerde bulunuyor. Türk kulübünün, 22 yaşındaki futbolcu için Manchester United ile 1 yıllık kiralama konusunda anlaşmak istediği gelen bilgiler arasında. Manchester United altyapısından çıkan Tuanzebe, 1.5 yıl boyunca Aston Villa'da kiralık oynadı ve başarılı bir performans sergiledi.

DAHA FAZLA FORMA GİYEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORDU

Ancak geçtiğimiz yaz Old Trafford'a döndü ve burada kendine bir yer edinemedi. Bu sezon 5'i Premier Lig olmak üzere toplam 10 müsabakada yer aldı. Teknik direktör Solskjaer takım defansını Maguire ve Lindelof'a emanet etmeyi tercih etti. İngiliz futbolcu, kesinlikle daha fazla forma giyebileceğini düşünüyordu. Mevcut durum, oyuncunun geleceğini yeniden düşünmesine sebep oldu. Ancak, Türkiye'de oynamak isteyip istemediği henüz bilinmiyor."