Kartal, United'ın stoperini gözüne kestirdi

Haberin detaylarında şu ifadelere yer verildi;
"İstanbul kulübü Beşiktaş, Manchester United'ın savunmacısı Axel Tuanzebe'yi kadrosuna katmak istiyor ve bu konuda ciddi girişimlerde bulunuyor. Türk kulübünün, 22 yaşındaki futbolcu için Manchester United ile 1 yıllık kiralama konusunda anlaşmak istediği gelen bilgiler arasında. Manchester United altyapısından çıkan Tuanzebe, 1.5 yıl boyunca Aston Villa'da kiralık oynadı ve başarılı bir performans sergiledi.
DAHA FAZLA FORMA GİYEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORDU
Ancak geçtiğimiz yaz Old Trafford'a döndü ve burada kendine bir yer edinemedi. Bu sezon 5'i Premier Lig olmak üzere toplam 10 müsabakada yer aldı. Teknik direktör Solskjaer takım defansını Maguire ve Lindelof'a emanet etmeyi tercih etti. İngiliz futbolcu, kesinlikle daha fazla forma giyebileceğini düşünüyordu. Mevcut durum, oyuncunun geleceğini yeniden düşünmesine sebep oldu. Ancak, Türkiye'de oynamak isteyip istemediği henüz bilinmiyor."
Beşiktaş'ın gelecek sezon kadrosuna dahil etmek istediği Axel Tuanzebe transferinde sürpriz gelişme... Anglia.goal.pl adlı internet sitesi, konu ile ilgili yazdığı haberde siyah beyazlıların Premier Lig devine yapacağı teklifi açıkladı.
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Arjantin'in San Lorenzo takımında forma giyen 21 yaşındaki forvet oyuncusu Adolfo Gaich için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi. Gaich için bir çok kulüp de devrede.
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Yeni sezon transfer çalışmalarına hızlı başlangıç yapan ve Anıl Başaran ile Aly Malle'yi kadrosuna katan Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, Galatasaray'ın da istediği Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkacar ile anlaşma sağladı. Trabzonspor bu transfer için İzmir ekibine 4,5 milyon TL ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay verecek.
Fenerbahçe ve Beşiktaş hem sağ hem sol bek bulmaya mecbur. Galatasaray sağ, Trabzonspor da sol bek problemlerini çözmüş değil. 4 büyüklerin aynı mevkilere oyuncu aramaları, doğal olarak fiyatları yükseltecek ve transfer zorlaşacak.
Belçika basını, Kortrijk'in 21 yaşındaki Nijaryalı golcüsü Terem Moffi için Galatasaray'ın 2 milyon Euro'luk teklif yaptığını yazdı. Haber detayında Sarı-Kırmızılıların transferde avantajlı olduğu belirtildi.