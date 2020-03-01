Kartal Sergen'le kanatlandı

AKŞAM
ALANYASPOR’U yenerek iki hafta aradan sonra üç puanı cebine koyan Beşiktaş’ta yüzler gülüyor... Taraftar, oynanan oyundan ve gösterilen performanstan memnun. Bu yükselişin baş mimarı ise Teknik Direktör Sergen Yalçın... Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından koltuğa oturan 47 yaşındaki çalıştırıcı, Kartal’ı adeta kanatlandırdı. Ligin ilk 19 haftasında 29 gol atan ve 1.52 ortalama tutturan Beşiktaş, Sergen döneminde bunu 1.8’e yükseltti. Avcı ile maç başına 1.36 gol yiyen Kartal, Sergen Yalçın ile bu oranını da 1’e düşürdü. Abdullah Avcı ile 30 puan toplayan ve maç başı 1.57 ortalama tutturan Siyah-Beyazlılar, Sergen’in teknik direktörlüğünde bu rakamı maç maçına 2’ye çıkardı. Beşiktaş, genç çalıştırıcı ile maç başına daha fazla şut atıp daha fazla da topa sahip oldu.
GANA basını, Kevin Prince Boateng’in performansından Beşiktaş’ın memnun olduğunu yazdı.
Abdullah Avcı yönetimindeki 19 haftada 1.57 puan ortalaması yakalayan Beşiktaş, Sergen Yalçın’la ilk 5 maçta 2 ortalama tutturdu. Siyah-Beyazlılar daha fazla şut çekip, topa daha fazla sahip oldu.
GALATASARAY’IN Fulham’dan kiraladığı Seri için yeniden hamlede bulunulacak.
Fenerbahçe zaferiyle şampiyonluktaki ağırlığını iyice hissettiren Sarı-Kırmızılılar,bugün evinde Başkent temsilcisini de devirerek kayıpsız gitmek istiyor. Mario Lemina sakat... Younes Belhanda ise cezalı olduğu için bu maçta oynamayacak.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya zaferinin ardından asker selamıyla Mehmetçiğe destek verdi. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından da kutlama yapmadan podyumdan ayrıldı.
Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nu İdlib’de askeri güçlere düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimizin anısına kırmızı beyaza boyadı.
ANTALYA- F.Bahçe maçının tribün gelirleri, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na bağışlandı.