Kartal çıkış arıyor

Geçen haftayı ‘bay’ geçen Beşiktaş, 6. haftanın kapanış maçında bugün Denizlispor’a konuk oluyor... Siyah-Beyazlılar’da, hedef üst üste alınan kötü sonuçların ardından üç puanı kazanarak çıkışa geçmek. İki takım bugün 41. kez karşılaşacak. Öte yandan Beşiktaş, dün Denizli’ye gitti.
DENİZLİ - BEŞİKTAŞ
STAT: Atatürk
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports1
HAKEM: Alper Ulusoy
MUHTEMEL 11’LER
Denizlispor: Pantilimon, Özer, Subotic, Mustafa, Lopes, Mesanovic, Bakalorz, Recep, Sagal, Varela, Rodallega
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Gökhan Töre, Güven, Aboubakar
Süper Lig'in 6. Hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, maç sonrası Bordo-Mavili taraftarları kızdıran bir açıklama yaptı. Newton, “Geçen seneki başarı yakalanabilir mi bilmem” dedi.
Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor.
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Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı yorumlayan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin ligin açık ara en iyi takımı olduğunu iddia etti. Dilmen ayrıca Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton'un günlerinin sayılı olduğunu söyledi.
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