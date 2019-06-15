Kartal büyük oynuyor

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’IN transfer gündeminde yer alan oyunculardan Andre Schürrle ve Peniel Mlapa’nın menajeri olan Ersin Akan, Nevzat Demir Tesisleri’ne geldi. Ersin Akan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nevzat Demir Tesisleri’nde olduğunu belirtti. Borussia Dortmund ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan ve geçen yıl Fulham’da kiralık oynayan Andre Schürrle ile birlikte Venlo’da forma giyen Mlapa’yı transfer etmek isteyen Beşiktaş, iki oyuncu için de görüşme yaptı.

EN iYi DÖNEMiNi YAŞADI

20 Şubat 1991 Togo doğumlu olan santrfor Peniel Mlapa, milli takım formasını 9 kez terletti. 28 yaşındaki futbolcu 1.93’lük boyu ile dikkat çekiyor. Aynı zamanda Almanya pasaportu bulunan Peniel Mlapa, futbol eğitimini 1860 Münih Kulübü’nde aldı. Hoffenheim, Mönchengladbach, Nürnberg, Bochum ve Dynamo Dresden formaları giyen Togolu futbolcu, en iyi dönemini Hollanda takımı Venlo’da geçirdi. Başarılı oyuncu bu sezon 32 resmi maçta 15 gol ve 2 asist kaydederek yıldızlaştı.

2.5 MiLYON EURO iSTENiYOR

Venlo Kulübü, onun için 2.5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. 28 yaşındaki Alman golcü Schürrle’de ise durum biraz daha değişik. Dortmund, oyuncuyla 2021’e kadar mukavelesi bulunduğu için kiralama opsiyonuna sıcak bakıyor. Beşiktaş’ın öncelikli hedefi oyuncuyu ikna etmek. Tecrübeli yıldız, kendisi için senelik 3.5 milyon euro civarında ücret istiyor. Siyah-Beyazlılar, bu iki futbolcudan en az birini almak istiyor. Menajer Ersin Akan’a da bu konuda talimat verildi.