Kartal 7'de 7 peşinde! Beşiktaş-Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler

AKŞAM

AVRUPA Ligi serüvenini bitiren Beşiktaş, Süper Lig’in 15. haftasında bugün sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde son 6 karşılaşmasını kazanan teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Siyah-Beyazlı takım, haftaya 27 puanla ikinci sırada girdi. Beşiktaş, bugün taraftarı önünde galip gelerek, seriyi 7 maça çıkarmayı amaçlıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 20 puanla haftaya 8. sırada girdi. F.Bahçe ile gelecek hafta oynanacak derbi öncesi Burak, Gökhan Gönül ve Necip ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Y.Malatya karşısında da kart görmeleri halinde 16. haftadaki F.Bahçe maçında cezalı duruma düşecek. Kartal’da Douglas ve Dorukhan’ın ise sakatlıkları sürüyor. Sakatlıkları nedeniyle son maçlarda forma giyemeyen Ruiz ve N’Koudou’nun da derbi öncesi riske edilmeyeceği öğrenildi. Bu oyunculardan Ruiz de sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

MUHTEMEL 11’LER:

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Elneny, Atiba, Lens, Ljajic, Diaby, Burak

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, M.Akbaş, Sakib, Acquah, Donald, Fofana, Guilherme, Bifouma, Jahovic