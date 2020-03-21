Karşıyaka'ya 80 bin TL'lik bağış

Kampanyaya bireysel olarak Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay 50 bin TL, eski başkanlardan Cenk Karace 10 bin TL, eski yöneticilerden Avni Yelkenbiçer de 5 bin TL olmak üzere toplam 65 bin TL’yle destek verdi. Diğer 15 bin 478 TL taraftarların bağışlarıyla birikti. Katkı miktarı futbolculara prim olarak verilmek üzere önümüzdeki günlerde makbuz karşılığı taraftar bağışı olarak yönetime teslim edilecek. Liglerin yeniden başlama tarihi belirsizliğini korurken bu süreçte özel program belirlenen futbolcular Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’ne tek tek gelip bireysel koşularını yapacak.
Fenerbahçeli Max Kruse, Alman basınına yaptığı açıklamada, "10 gün boyunca İstanbul'dan hiçbir yere gitmemize izin vermiyorlar. Mevcut durumdan en iyi şekilde yararlanacağım" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Yönetimi, koroonavirüs salgını nedeniyle ayrılmak isteyen yabancı futbolcularına kolaylık sağlama kararı aldı.
Beşiktaş Kulübü'nden koronavirüsle ilgili son dakika açıklaması... Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda koronavirüs belirtileri olan oyuncuların olduğunun ortaya çıkması üzerine sarı lacivertlilerle yakın zamanda maç yapan Beşiktaş'tan bir açıklama geldi.
Fenerbahçe Beko'da bazı oyuncularda Koronavirüs belirtileri görüldüğü açıklandı.
Koronavirüsün en şiddetli hissedildiği ülkelerin başında gelen İtalya'da Napoli'nin önümüzdeki hafta idmanlara başlaması tartışmalara neden oldu.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın dün gece özel uçak tutarak Romanya'ya gitti. Rumen çalıştırıcının dönüş tarihi henüz netlik kazanmadı. Sumudica döndükten sonra 14 gün karantina altına alınacak.
Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Süper Lig'de zirve yarışından kopan ve Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin durumunu değerlendirirken gündem yaratacak sözler sarf etti.