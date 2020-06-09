  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 09 Haziran 2020 Salı 14:59
  • |
  • Son Güncelleme:

Karşıyaka'nın 1 futbolcusunda korona virüs çıktı

Karşıyaka'nın 1 futbolcusunda korona virüs çıktı

Paylaş

Karşıyaka Spor Kulübü, korona virüs testleri sonucuna göre 1 futbolcusunun pozitif çıktığını açıkladı.

Karşıyaka Spor Kulübü, geçtiğimiz gün Selçuk Yaşar Tesisleri’nde profesyonel futbol takımı, antrenörler, destek ekibi ve kulüp çalışanlarına yönelik korona virüs testi yapmıştı. Kırmızı-yeşilliler, yapılan testler sonucu 1 futbolcuda pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Futbolcunun sağlık durumunun detaylı takibe alındığını ve kendisini izole ettiğini açıklayan İzmir ekibi, önlem amaçlı olarak bugünkü antrenmanları iptal edildiğini duyurdu.

Karşıyaka ayrıca, konuyla ilgili gelişmeler yaşandığından kamuoyuna tekrar bilgilendirme yapılacağını açıkladı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Başakşehir'de Alanyaspor hazırlıkları devam etti

title

Büyük Britanya Rallisi de koronavirüs kurbanı oldu

title

Fenerbahçe'den teknik adam açıklaması! Resmen duyurdular...

Sivasspor 4. kez Koronavirüs testine girdi

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe yeni hocasını resmen açıkladı
Fenerbahçe yeni hocasını resmen açıkladı

Fenerbahçe yeni hocasını resmen açıkladı

Fenerbahçe kalan 8 haftada görev yapacak teknik direktörün Tahir Karapınar olduğunu açıkladı.

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Uzun bir aradan sonra geri dönen Süper Lig'de 27. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı
Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan yıldız futbolcu Gökhan Gönül'ün, ekstra sezon biter bitmez eski kulübü Fenerbahçe'ye 1+1 yıllık imza atacağı iddia edildi.

Büyük kriz! 3 aydır ne gören var ne duyan
Büyük kriz! 3 aydır ne gören var ne duyan

Büyük kriz! 3 aydır ne gören var ne duyan

7 Mart tarihinde oynanan Denizlispor maçında sakatlanan ve 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklanan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse'nın sakatlığı 3 aylık süreye rağmen geçmek bilmedi! Alman futbolcunun sakatlığının nüksetmemesine rağmen hala takımdan ayrı olması kafalarda soru işareti bıraktı.

Üç büyüklerden karton derbisi!
Üç büyüklerden karton derbisi!

Üç büyüklerden karton derbisi!

Sarı-lacivertli taraftarlar son 8 haftada rakiplerinin gerisinde kaldı. 5 bin civarında Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı kulüplerinin başlattığı ‘Karton taraftar' projesine destek verdi. Fenerbahçe'de ise bu rakam sadece 400!..

Süper Lig ekibinden Sneijder bombası! Resmi açıklama
Süper Lig ekibinden Sneijder bombası! Resmi açıklama

Süper Lig ekibinden Sneijder bombası! Resmi açıklama

Yukatel Denizlispor ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Yeşil-Siyahlı ekibin teknik direktörü Bülent Uygun, Al Gharafa'da birlikte çalıştıkları Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'e teknik ekipte yer verebileceğini açıkladı.

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız geliyor
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız geliyor

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız geliyor

Sarı lacivertli takımda sezon boyunca en çok sıkıntı çekilen bölgelerin başında stoper hattı geliyor. Sezon boyunca Jailson mecburen bu bölgede kullanıldı. Zanka, Falette gibi isimlerden beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, bu kez risk almadan PSG'nin yıldızını kadroya katmak istiyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.